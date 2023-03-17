Мир 17 марта 2023, 15:45 Экономист Зубец рассказал о проблемах США из-за танкерного флота России Экономист Зубец заявил, что США столкнулись с нехваткой средних и малых танкеров

Читать 360tv в

Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой средних и малых танкеров, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Об этом сообщило радио Sputnik.

Причина возникшей проблемы связана с тем, что большая часть танкеров задействована в перевозке российской нефти в Азию. По словам специалиста, часть танкеров попали в состав российского «теневого флота».

Реклама

«Некие компании начали их скупать и перевозить в юрисдикцию разных государств, которые точно не попадают под санкции. Это и есть российский теневой флот. Теперь эти танкеры работают, прежде всего, на Дальнем Востоке, на доставке российской нефти в страны Юго-Восточной Азии», — отметил Зубец.

Реклама