Экономист Зубец прокомментировал снижение цен на газ в Европе | 360°

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Экономист Зубец прокомментировал снижение цен на газ в Европе

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Цены на газ в Европе опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля. В разговоре с RT экономист Алексей Зубец заявил, что цены снова вырастут с наступлением отопительного сезона.

«Впереди у нас отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счет этого цены будут подниматься вверх, потому что потребность в газе будет расти, а запасы уменьшаться», — считает эксперт.

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По его прогнозу, цены поднимутся примерно до 2000 долларов и снова снизятся только с приходом весны.

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