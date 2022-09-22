Экономист Жуков заявил, что россияне не нуждаются в использовании карты «Мир» в Турции | 360°

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Экономист Жуков заявил, что россияне не нуждаются в использовании карты «Мир» в Турции

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Экономист Вадим Жуков считает, что у россиян не возникнет проблем, если карты «Мир» перестанут принимать в Турции. Об этом сообщило издание Life.ru.

Он пояснил, что большинство выбирают туры «все включено», поэтому дополнительных трат на отдыхе особо ни у кого нет. Эксперт добавил, что пока страна принимает российские карты и тщательно взвесит все за и против прежде, чем решить что-то конкретное.

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«Дальнейшее развитие этих процессов полностью зависит от того, какая чаша перевесит — выгода от расчетов для турецких банков с российскими картами или проблемы, которые могут возникнуть для бизнеса с Западом», — заключил Жуков.

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