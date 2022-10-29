Экономист заявил о начале Третьей мировой на Украине | 360°

Мир 29 октября 2022, 08:30 Экономист заявил о начале Третьей мировой на Украине Экономист Рубини сообщил о начале Третьей мировой войны на Украине РИА "Новости"

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Третья мировая война уже началась на территории Украины. Об этом изданию Der Spiegel сообщил американский экономист Нуриэль Рубини.

По его словам, ряд высокопоставленных чиновников из управления Национальной безопасности США серьезно обеспокоены вмешательством в украинский конфликт альянса НАТО.

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«Думаю, что в администрации президента уже ожидают вторжения Китай на Тайвань. Если честно, то Третья мировая уже началась, пока что она преимущественно идет на Украине и в киберпространстве», — заявил Рубини.

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Экономист добавил, что в период его взросления в Италии в 70-х годах прошлого столетия, людям не приходилось думать о понятиях ядерной зимы или открытого противостояния между великими державами. Также он не слышал терминов «глобальная пандемия» и «изменение климата».

«Однако в настоящее время я вынужден думать про эти вещи, как и все остальные люди», — заключил Рубини.

Также экономист заявил, что в настоящее время страны Евросоюза находятся на этапе серьезного экономического спада, а дела в Великобритании обстоят еще хуже.