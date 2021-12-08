Экономист заявил, что России «ничем не грозит» потенциальное отключение от мировой финансовой системы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в разговоре с RT рассказал о последствиях потенциального отключения РФ от мировой финансовой системы. По его словам, России такое развитие событий «ничем не грозит».

Он пояснил, что США, скорее всего, не пойдут на такой шаг, но даже если это случится — Россия готова к автономности.

«Во-первых, у нас есть собственная национальная система платежных карт, которая принимается не только в России, но и в ряде других стран. И список этих стран все время расширяется. Во-вторых, мы избавились от вложений в долларовые активы, если говорить о Фонде национального благосостояния. В-третьих, большинство наших экспортных сделок уже уходят от долларов. То есть рассчитываются в других валютах — это евро, юань и рубль. Для нас это не является каким-то новым риском. Мы к этому уже готовы. Хотя и понимаем, что никаких оснований для этого нет», — сказал Гинько.