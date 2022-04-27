Экономист Варьяш спрогнозировал цены на газ в Европе

Экономист Игорь Варьяш предположил, сколько может стоить газ в Европе после отказа получать его из России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он отметил, что самый плохой вариант развития событий — это сильное колебание цен на топливо. В таком случае пострадает экономика и России, и Запада.

«Это большая ошибка Запада, что они затронули хрупкую тему поставок газа. Они, как слон в посудной лавке, разнесут мировое хозяйство в щепки», — заключил Варьяш.