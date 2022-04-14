Экономист Узун назвал большой проблемой отказ Египта от российской пшеницы

Экономист Василий Узун рассказал, что если Египет полностью откажется от российской пшеницы, то для России это будет серьезной проблемой. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что процесс поставки зерна из России нарушился в результате спецоперации на Украине. Египет сможет с легкостью заменить его импортом из других стран.

«Если последует полный отказ от российской пшеницы — для нас это будет большая проблема», — заключил Узун.