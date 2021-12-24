Экономист уточнил, за сколько «Нафтогазу» придется покупать газ в ЕС

Экономист Дмитрий Марунич сообщил РИА «Новости», что украинскому «Нафтогазу» придется покупать голубое топливо в ЕС на европейских биржах по цене свыше 1600 евро за одну тысячу кубометров.

«На всю зиму нужно было порядка двух миллиардов кубических метров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше», — цитирует специалиста «Утро.ру».

По его словам, пока речь не идет о прямых закупках газа у России. Он назвал ситуацию в стране относительно стабильной и заметил, что тарифы на газ для населения не меняются.

«Очевидно, тариф будут пересматривать в сторону увеличения после окончания отопительного сезона и тогда нужно ожидать каких-то последствий», — допустил Марунич.