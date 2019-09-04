Экономист: Украине грозит блэкаут уже этой зимой

Американский СПГ не покроет дефицит газа на территории Украины на фоне сокращения транзита «голубого топлива» из России. Стране угрожает полномасштабный блэкаут, который может случиться зимой.

Как заявил в интервью изданию «Факты» украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, объем импорта газа в страну через Польшу не спасет от энергетического кризиса.

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«Импорт газа в Украину через Польшу — это, по сути, лишь небольшой страховочный трос, один из элементов диверсификации поставок газа в нашу страну», — отметил Кущ.

Собеседник добавил, что заявления украинских властей о том, что такие поставки восполнят дефицит, создают ложную иллюзию

«Такая тема звучит на фоне грядущего энергетического блэкаута: Москва может резко сократить транзит газа через нашу территорию. В этом плане, конечно, такие заявления не очень позитивны», — пояснил ситуацию экономист.

Он также предложил вариант выхода из сложившейся ситуации.

По мнению Куща, есть два способа решить вопрос: начать переговоры об участии в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP или реализовать совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам сжиженного газа в Одессу.

Украина прекратила покупать российский газ в 2015 году. Сейчас страна приобретает топливо по реверсу в Европу.