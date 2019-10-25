Экономист: Украина неверно ставит вопрос о транзите газа

Сологуб заявил, что из-за контрактных обязательств России «придется» прокачивать газ через Украину в 2020 году.

Слова зампреда НБУ оценили как российские, так и украинские эксперты.

Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем Подробнее

«Никто и не говорит о том, что Россия не будет или не собирается прокачивать газ. Это как раз Украина не имеет право прекращать транзит через свою территорию. Для нее остановка транзита будет мощным ударом по всей экономике. Заявление о том, что Россия и в будущем будет вынуждена прокачивать газ, — неправильная постановка вопроса. У нас есть обязательства перед европейскими партнерами и они будут выполняться, Украина не сможет этому помешать. Если говорить об отсутствии нового контракта, скорее всего, по умолчанию еще на протяжении года будет продолжаться прокачка», — объяснил Дудчак.

Эксперт отметил, что такие заявления «не способствуют конструктивному решению проблемы и завершению споров к выгоде обеих сторон». Он указал на необходимость смены риторики украинской стороны.

Также, по словам экономиста, такие заявления играют на руку тем, кто «пытаются перенаправить денежные потоки в нужное им русло и пока не понимают, как это сделать», и рушат экономику станы.