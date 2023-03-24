Мир 24 марта 2023, 18:26 Экономист Тилак Доши предрек мировой раскол из-за антироссийских санкций

Читать 360tv в

Мир стоит на грани серьезного раскола из-за антироссийских санкций. Таким мнением поделился экономист Тилак Доши. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на Forbes.

Реклама

По словам специалиста, страны Европы теперь не смогут получать дешевый газ из России. Он подчеркнул, что данную нишу займут США. Они начнут продавать газ в Европу по завышенной цене. При этом специалист подчеркнул, что развивающимся странам выгоднее налаживать контакт с Россией и Китаем.

Авторы: