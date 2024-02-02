Мир 02 февраля 2024, 11:49 Экономист Суслов заявил, что Запад не сможет давить на Россию санкциями в случае ее отказа от доллара

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Запад почти исчерпал все возможности первичных санкций и переходит ко вторичным, которые не будут действовать в случае полного отказа России от доллара. Таким мнением поделился с Ura.ru научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов.

Он объяснил, что процесс отказа России он американской валюты уже начался. А вторичные санкции могут влиять на экономику РФ только через доллар.

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«Лучший способ минимизации угрозы — это уход от доллара, так как он главный инструмент введения подобных вторичных санкций. Поэтому, если мы уходим от доллара, то и отключить нас от долларовой системы Соединенные Штаты не могут», — отметил экономист.

Он также добавил, что США больше угрожают, нежели на самом деле вводят новые ограничения. Запад действует очень осторожно, так как любые санкции могут ударить и по ним.

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