Мир 02 мая 2023, 16:51 Экономист Супян объяснил, почему США не грозит дефолт Экономист Супян: американский госдолг необычен, потому что они ни у кого денег не просят

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Американский госдолг — это необычный долг, потому что страна ни у кого денег не просит. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщил экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян, комментируя сообщение главы Минфина США о возможном дефолте страны.

«Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть — Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги», — объяснил экономист.

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В разговоре с изданием он также добавил, что пока американский рынок остается самым привлекательным в мире, эта схема будет рабочей.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен в своем обращении к Конгрессу написала, что правительство может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня. Эти действия, по ее словам, могут привести к дефолту.