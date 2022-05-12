Экономист сообщил о расколе Европы из-за российского газа

Целостности Европы больше нет, из-за вопроса поставок российского газа она раскололась. Об этом в колонке для журнала Yeni Safak написал турецкий экономист Эрдал Карагель.

«Можно сказать, что Европа расколота на две части. Некоторые страны полностью зависят от газа из России, а в целом Евросоюз примерно на 40% сохранил зависимость от этих поставок», — написал он.

Карагель отметил, что страны союза не приняли окончательного решения о поставках российского газа. При этом доля этого энергоносителя для разных стран сильно отличается.

«Например, Франция закупает в у России 25% от используемого газа, Германия уже 40%, Италия — почти 50%. Италия или Великобритания почти не зависят от России», — сообщил он.

Также есть страны, чьи потребности в газе полностью покрывают российские поставки, в эту группу входят Молдавия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, написал Карагель.

Накануне стало известно, что стоимость газа в Европе выросла до 1124 доллара за тысячу кубометров.