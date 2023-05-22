Мир 22 мая 2023, 15:48 Экономист Солодков прокомментировал ситуацию с повышением американского государственного долга Экономист Солодков: это очередной этап противостояния республиканцев и демократов

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Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что ситуация с повышением американского государственного долга — это очередной этап противостояния республиканцев и демократов.

Бодание между партиями, по словам эксперта, всегда заканчивается тем, что потолок госдолга повышается.

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«Каждый раз это выливается в борьбу между республиканцами и демократами. Как правило, демократы выступают за то, чтобы продлить потолок, республиканцы — за то, чтобы не продлевать. Это „бодание“, как правило, заканчивается тем, что выбирается новый потолок и продлевается», — сказал Солодков.

При этом он добавил, что если Соединенные Штаты объявят дефолт, то он повлияет и на российскую экономику. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, уже 1 июня в США может наступить дефолт