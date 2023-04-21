21 апреля 2023, 11:11
Экономист Сигал объяснил, что китайский рынок может стать мощным каналом сбыта для российских предпринимателей
Выход российских предпринимателей на китайский рынок является перспективным инструментом для развития отечественного бизнеса. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, в Китае огромное количество мегаполисов и людей, поэтому выход на него стал бы мощным каналом сбыта продукции российских компаний. Также рынок КНР отлично диджитализирован и приспособлен к внедрению современных технологий.
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Сигал подчеркнул, что российские предприниматели должны понимать, что во всех сегментах фиксируется огромная конкуренция.
Китай
Экономика
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