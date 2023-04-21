Мир 21 апреля 2023, 11:11 Экономист Сигал объяснил, что китайский рынок может стать мощным каналом сбыта для российских предпринимателей

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Выход российских предпринимателей на китайский рынок является перспективным инструментом для развития отечественного бизнеса. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, в Китае огромное количество мегаполисов и людей, поэтому выход на него стал бы мощным каналом сбыта продукции российских компаний. Также рынок КНР отлично диджитализирован и приспособлен к внедрению современных технологий.

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Сигал подчеркнул, что российские предприниматели должны понимать, что во всех сегментах фиксируется огромная конкуренция.