Мир 21 декабря 2023, 12:30 Экономист Шмелев заявил, что конфискация активов России в Европе является целью Брюсселя

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Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление генпрокуратуры Германии о намерении конфисковать активы одной из российских компаний.

По его словам, действия со стороны Германии — это лишь начало. Эксперт считает, что в планах у Брюсселя — конфисковать все российские активы в Европе.

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«Политическая цель — конфискация российских и белорусских активов в Европе была поставлена давно, это главное, что определяет подход Запада к этому вопросу», — отметил Шмелев.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники написал, что речь идет о замороженных средствах дочерней компании Московской фондовой биржи.