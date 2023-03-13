Мир 13 марта 2023, 17:03 Экономист Шевченко объяснил, с чем связано закрытие нескольких крупных банков в США

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К недавнему закрытию нескольких крупных банков в США отчасти привел рост инфляции. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

Причем экономист подчеркнул, что закрытие каждого банка имеет свою причину. Некоторые просто не успели подготовиться к росту ставок и начали работать в убыток.

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«Каждый банк разорился по своей причине, но с каждым днем их будет все больше и больше. Мировой финансовый кризис уже на пороге», — сказал он.

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Шевченко напомнил, что в прошлом году в США Федеральная резервная система стала поднимать процентные ставки на фоне растущей инфляции.