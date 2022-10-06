Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу | 360°

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Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу

Мир

06 октября 2022, 19:52

Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу

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Экономист Владимир Рожанковский назвал странным решение ЕС и стран «Большой семерки» установить потолок цен на российскую нефть. В разговоре с Pravda.Ru он отметил, что это решение только навредит Западу, а России даже может принести некоторую выгоду.

«Я с неподдельным удивлением за этим процессом следил и думал про себя, что вроде взрослые люди и такие странные вещи делают, притом так увлеченно», — заявил экономист.

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Эти санкции против России в итоге обернутся для Европы подорожанием нефти и ростом инфляции. Что касается России, она получит нефть по стабильной высокой цене. Как следствие будут дополнительные вливания в экономику страны.

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