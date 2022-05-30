Экономист Рожанковский объяснил, зачем нужны китайские производители банковских карт в РФ

Российские власти, по информации СМИ, рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок для банковских карт со встроенным чипом. Экономист Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik объяснил, зачем это нужно.

Привлечение иностранных производителей нужно, поскольку Россия не производит полностью самостоятельно банковские карты, а сейчас наблюдаются проблемы с микроэлектроникой. Обеспечивать же достаточное количество банковских карт необходимо.

«Желательно делать совместные предприятия с тем же Китаем. Например, открывать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке много разных предприятий, которые будут начинать делать не только это, но и другие классические компоненты микроэлектроники выпускать. Надо в течение года или двух наладить это производство, иначе могут быть большие проблемы, если параллельный импорт вдруг перекроют», — сказал Рожанковский.