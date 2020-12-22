Экономист: Россия не заняла первое место в рейтинге Bloomberg из-за коронавируса

Он пояснил, что из-за пандемии возникла неопределенность во многих странах мира. России эта ситуация тоже коснулась.

«Теперь никто до конца не знает, что будет дальше. Отсюда следует, что пока что никакого восстановления экономики не предвидится», — пояснил Гринберг.

Ранее новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал уныние на сырьевых и фондовых биржах. Поднявшиеся до 50 долларов за баррель нефтяные цены отскочили назад, а курс доллара вырос. Однако, говорят финансовые и топливные эксперты, ничего страшного не произошло. Ремейка весеннего обвала рубля и локдауна ждать не приходится.

На этой неделе рост случаев заболевания COVID-19 составил в Москве 5%. При этом стало больше и госпитализаций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин добавил, что сейчас задействованы 18 тысяч коек, из которых свободны 30%.