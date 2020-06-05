Экономист: Россия не сможет воспользоваться экономическим упадком США
Россия не имеет выгоды с экономического упадка США из-за пандемии и протестов. Так считает экономист Сергей Хестанов. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «большая часть американской экономики достаточно слабо пострадала в результате беспорядков» и «совершенно непонятно, как это поможет российской стороне».
«У нас очень маленький товарооборот и никакой выгоды от беспорядков там мы, к сожалению или к счастью, не получаем», — считает Хестанов.