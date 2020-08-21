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    21 августа 2020, 10:16

    Экономист: Россия может стать лидером по поставкам сыра, масла и мяса

    Анастасия Кременчугская

    Василий Колташов, экономист, в беседе с НСН высказал мнение о поставках сыра, масла и мяса из России.

    По его словам, РФ в ближайшем времени может занять лидирующую позицию в данных сферах. Так как агросектор развивается очень быстро. Эксперт подчеркнул, что стоит ожидать такого же темпа и от животноводства.

    «Оно уже началось и недалеко то время, когда мы будет слышать о том, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам сыра, сливочного масла, не только мяса птицы, но и замороженной говядины, баранины и свинины», — пояснил Колташов.

    Новости SMI.FM