Экономист: Россия легко найдет замену SWIFT в случае отключения от системы

Отключение России от SWIFT, о котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Европу, не приведет к катастрофе. Систему можно заменить любым другим способом передачи сообщений.

Российский экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил «Политэксперту», что в РФ SWIFT пользуются из-за удобства и привычки. Сама система платная. Ее штаб-квартира находится в Бельгии, а доминирующая роль в акционерном обществе — у американцев.

«Но если не будет этой системы, ее можно заменить любым другим способом передачи сообщений: архаичное письмо, телетайп и другие средства связи, имеющие защищенный канал», — подчеркнул Беляев.

Кроме того, внутри России уже несколько лет работает собственная система передачи финансовых сообщений — СПФС, аналогичная SWIFT.

«Поэтому внутри России мы уже можем находиться без SWIFT, у нас около 30% расчетов осуществляются без него совершенно нормально», — заключил экономист.

Возможная мера будет стоить США дорого. Пока что Вашингтону выгодно поддерживать видимость диалога с Москвой, но после отключения системы такая возможность исчерпает себя.