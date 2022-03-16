Экономист Разуваев заявил, что российская экономика выстоит и останется на первом-втором месте в Европе

Российская экономика останется на первом-втором месте в Европе, считает экономист Александр Разуваев. Об этом он рассказал Runews.

Европа не может полностью отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, поддержку России будут оказывать восточные страны.

«Мало кто знает, но Россия тесно взаимодействует с арабским миром, и тюркским миром. Ключевой момент здесь традиционный исламский финансовый форум в Казани. Обычно, до пандемии, он проходил в мае. Там обсуждаются различные вопросы экономических тем и проблем, обсуждаются темы исламских финансов, которые могут быть актуальны для России», — пояснил Разуваев.