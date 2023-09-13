13 сентября 2023, 18:52
Экономист Разуваев заявил, что дальнейшей интеграции России с Западом не будет
Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с изданием NEWS.ru сообщил о невозможности дальнейшей интеграции России со странами Запада. По его словам, будет лишь взаимная торговля.
Для России, как считает Разуваев, основным рынком сбыта должен стать Восток.
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«Россия сейчас превратилась в восточную страну, как Турция или Иран, и вероятно останется ей в обозримом будущем», — добавил эксперт.
По словам экономиста Дениса Ракши, прекращение сотрудничества с Западом даст нашей стране шанс на выстраивание полноценного импортозамещения.
Запад
Экономика
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