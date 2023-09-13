Мир 13 сентября 2023, 18:52 Экономист Разуваев заявил, что дальнейшей интеграции России с Западом не будет

Читать 360tv в

Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с изданием NEWS.ru сообщил о невозможности дальнейшей интеграции России со странами Запада. По его словам, будет лишь взаимная торговля.

Для России, как считает Разуваев, основным рынком сбыта должен стать Восток.

Реклама

«Россия сейчас превратилась в восточную страну, как Турция или Иран, и вероятно останется ей в обозримом будущем», — добавил эксперт.

По словам экономиста Дениса Ракши, прекращение сотрудничества с Западом даст нашей стране шанс на выстраивание полноценного импортозамещения.