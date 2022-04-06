Экономист Разуваев: в Европе политика победила экономику

Призывы отказаться от российского газа и нефти все чаще звучат в странах Европы. Об этом в разговоре с Runews высказался экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, экономику Европы в случае отказа от российских ресурсов ждут большие проблемы, однако многие страны готовы пойти на это из политических соображений.

«Россия и Евросоюз — важные торговые партнеры. К сожалению, мы видим, что в Европе политика победила экономику. Отказ от российских энергоресурсов — это взлет цен, инфляция издержек. Ее нельзя победить повышением процентной ставки. Рост издержек — это сокращение маржи, резкий рост безработицы», — объяснил Разуваев.