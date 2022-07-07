Экономист Разуваев: России, Белоруссии и Казахстану нужно ввести единую валюту

Экономист Александр Разуваев предложил России, Белоруссии, Казахстану и ряду других государств ввести единую валюту, чтобы построить новую экономическую систему. Об этом написала Lenta.ru.

«Прежде всего, я думаю, что будет наблюдаться более плотная интеграция ряда стран бывшего СССР. Но в подробностях предугадать, как дальше разовьется ситуация, достаточно сложно, потому что сначала нам нужно выжить в условиях внешнего шока. Азиатские рынки, на которые делается упор, конечно, перспективны, но в долгую. Еще со времен [генсека ЦК КПСС Леонида] Брежнева у нас была сильная взаимная интеграция с Европой», — сказал эксперт.

По словам экономиста, страны должны объединяться не только в вопросах военной политики, но и в экономическом плане.

Ранее «Ведомости» писали, что правительство России намерено разработать новую социально-экономическую модель развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности.