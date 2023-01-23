Мир 23 января 2023, 23:19 Экономист Разуваев рассказал, сможет ли Италия отказаться от российского газа Экономист Разуваев отметил, что Италия надеется на завершение СВО в 2024 году ради газа

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Власти Италии рассчитывают на завершение СВО к 2025 году для того, чтобы не отказываться от российского газа. Таким мнением поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что страна не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы полностью отказаться от газа из России. По этой причине власти Италии рассчитывают, что к 2025-му году страна сможет вернуться на европейских рынок.

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«Они рассчитывают на поставки из Азербайджана и Алжира, но эти варианты в любом случае не будут и близко так выгодны, как отечественный газ», — пояснил Разуваев.

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