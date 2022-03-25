Экономист Разуваев прокомментировал ответные меры ЦБ Западу

Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских резервов за границей. Центробанк выступил с ответными мерами, введя ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Это решение для «Ридуса» прокомментировал экономист Александр Разуваев.

Он пояснил, что речь идет об ограничениях на выплаты дивидендов по акциям. По его словам, эти меры ожидаемы и являются правильным шагом со стороны ЦБ.

«Так что наш ЦБ все делает правильно, — подчеркнул экономист. — Мера абсолютно правильная, что касается дивидендов, выручки от продажи активов и выплаты по долгам, включая корпоративный, потому что суверенный у нас маленький очень, это точно сработает. Я ЦБ поддерживаю, это еще больше стабилизирует рубль», — уверен эксперт.