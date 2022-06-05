Экономист рассказал о «бомбе» с тяжелыми последствиями в случае конфликта между США и Китаем

Взаимосвязь между США и Китаем очень сильна, несмотря на конкуренцию во многих сферах. Страны будут всеми способами избегать серьезных конфликтов, иначе взорвется «бомба», от которой пострадают оба государства. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Китай является вторым по значимости после Японии держателем госдолга США, страна обладает 13,65% от общего числа казначейских облигаций, пояснил экономист. А Соединенные Штаты для Китая — это крупнейший рынок сбыта. От попыток навредить друг другу неизбежно пострадает экономика обеих стран.

«Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам», — объяснил Григорьев.

Китай сможет противостоять США, если они ослабнут. Америка в свою очередь провоцирует ослабление КНП «в ползучем режиме», без резких выпадов, добавил эксперт.