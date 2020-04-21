Экономист рассказал, как на Россию повлияет резкое снижение стоимости нефти и топлива

По словам эксперта, сокращение добычи и низкие цены на нефть приведут к тому, что доходы российского бюджета могут сильно сократиться, а нефтяным компаниям придется заморозить основные расходы.

«По соглашению ОПЕК+ сокращается то количество нефти, которое мы можем продать на внешние рынки, и цена ее при этом будет меньше вне зависимости от цены марки WTI. Из-за этого валютные доходы России резко уменьшатся», — сообщил Холодков.

Он заявил, что из-за коронавирусной инфекции производство на многих предприятиях все еще заморожено. От отметил, что из-за этого спрос на сырье еще долго время останется низким. При этом, по его словам, попытки снизить экспорт главных участников нефтяного рынка — России, Саудовской Аравии и Ирака — ни к чему не привели.

Холодков считает, что мировой кризис затянется надолго. А для выхода из «ямы спада» не хватит даже трех-четырех месяцев.