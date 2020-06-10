Экономист: ради транша от МВФ Киев готов плясать под любую мелодию

«Киев идет на риски потому, что им деваться некуда. Ради этой подачки они готовы плясать под любую мелодию, которую им напевает МВФ», — заметил специалист.

Он сравнил МВФ с соковыжималкой, которая выдавливает из Незалежной последние соки. По его словам, те требования, которые организация выставляет Киеву для получения очередных траншей — «это полное лишение Украины суверенитета и распоряжение ее ресурсами».