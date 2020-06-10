Экономист: ради транша от МВФ Киев готов плясать под любую мелодию
Экономист и политолог Александр Дудчак обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил для Украины кредит в пять миллиардов долларов.
«Киев идет на риски потому, что им деваться некуда. Ради этой подачки они готовы плясать под любую мелодию, которую им напевает МВФ», — заметил специалист.
Он сравнил МВФ с соковыжималкой, которая выдавливает из Незалежной последние соки. По его словам, те требования, которые организация выставляет Киеву для получения очередных траншей — «это полное лишение Украины суверенитета и распоряжение ее ресурсами».