Экономист прокомментировал ситуацию с госдолгом США

Лимит госдолга, который конгресс приостановил в 2019 году, с 1 августа вновь начал действовать в Соединенных Штатах. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT рассказал, чем это обернется для американцев.

По мнению эксперта, установление потолка госдолга обострит конфликт между республиканцами и демократами. Члены Республиканской партии могут использовать эту ситуацию, чтобы обрушить рейтинг демократов.

«Перед нами очередное политическое испытание, довольно нервное, достаточно серьёзное для администрации. В условиях, когда идёт падение рейтинга президента США Джо Байдена и администрации, главная политическая составляющая — показать не только деловым кругам, но и американской общественности, что эта администрация является фискально безответственной и не может управлять государственными финансами», — сказал Васильев.