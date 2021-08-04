Экономист посчитал, что судьба украинской ГТС после 2024 года находится под вопросом

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что судьба украинской ГТС после 2024 года будет находиться под вопросом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пятилетний транзитный контракт. В соответствии с ним «Газпром» обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам экономиста, «Газпром» однозначно будет выполнять условия контракта. Другое дело, что до политического кризиса между Россией и Украиной транзит составлял 120 миллиардов кубометров.

«Я бы на месте Киева обменял газотранспортную систему на долю в акционерном капитале „Газпрома“. Это автоматом дало бы загрузку после 2024 года и инвестиции в изношенную трубу. Мне кажется, в вопросах, связанных с „Северным потоком — 2“, западным партнерам стоит меньше думать о политике и больше — об экономике. Украина имеет пока все шансы сохранить транзит после 2024 года. А США, думаю, не стоит совать нос в европейские дела, лучше прикупить акции „Газпрома“ и других российских нефтегазовых фишек и сосредоточиться на росте котировок», — добавил Разуваев.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить примерно за два месяца.