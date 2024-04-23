23 апреля 2024, 15:47
Экономист Портанский: США и Европа не пойдут на изъятие российских активов
США и Европа не готовы к изъятию российских активов, поскольку негативных последствий от этого шага будет гораздо больше. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, подобные меры сильно ударят по международной репутации стран. Сейчас многие государства хранят свои золотовалютные резервы в США, после такого решения многие захотят вывести свои активы.
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Портанский отметил, что это сильно повлияет на инвесторов. Они могут покинуть рынок и забрать активы, добавил он.
США
Европа
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