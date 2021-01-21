Экономист: политика Байдена ослабит доллар

По данным сайта «Утро.ру», Колташов считает, что это положительно скажется на экономике России. Вырастут цены на нефть, а также вырастет рубль, уверен он.

«Хотя мировая экономика еще не закончила период депрессии, мы уже имеем 56 долларов за баррель нефти марки Brent, и не 80 рублей за доллар, а 73,5», — добавил эксперт.