Экономист: политика Байдена ослабит доллар
Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что политика нового президента США Джо Байдена ослабит доллар. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
По данным сайта «Утро.ру», Колташов считает, что это положительно скажется на экономике России. Вырастут цены на нефть, а также вырастет рубль, уверен он.
«Хотя мировая экономика еще не закончила период депрессии, мы уже имеем 56 долларов за баррель нефти марки Brent, и не 80 рублей за доллар, а 73,5», — добавил эксперт.