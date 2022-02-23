Экономист оценил возможный ущерб от санкций из-за признания ДНР и ЛНР

Санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР носят декоративный характер и не окажут серьезного влияния на экономику. Такую оценку высказал директор Института нового общества, экономист Георгий Колташов, написала «Политика сегодня».

Запад не рискует вводить против России настоящие санкции и обходится декоративными, потому что боится, что получит мощный ответ. По словам Колташова, в Европе понимают, что могут сильно пострадать, если Россия откажется от торговли с ними в пользу Китая.

Приостановка сертификации «Северного потока — 2», предпринятая Германией, является такой же декорацией, отметил экономист. Колташов предположил, что запуск газопровода состоится, когда «окончательно решат» украинский вопрос.

«Единственный негативный эффект для нас состоит в падении нашего фондового рынка и в ослаблении рубля, которое происходит, скорее, от страха бизнеса перед санкциями и неопределенностью», — заявил Колташов.

Российский МИД уже пообещал, что ответ на санкции США будет чувствительным для американской стороны.

Политолог Сергей Станкевич ранее в эфире «360» заявил, что санкции США, введенные против российских банков, не станут последними. Он предположил, что у американских властей есть некий резерв антироссийских рестрикций, которые они готовят на будущее.