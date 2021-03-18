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    18 марта 2021, 18:25

    Экономист оценил убытки Украины после запуска «СП — 2» в миллиардах долларов

    Полина Петрова

    Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) принесет Украине большие убытки, написало РИА ФАН.

    Экономист оценил убытки Украины после запуска «СП — 2» в миллиардах долларов

    По его подсчетам, потери составят около трех миллиардов долларов.

    «Даже сейчас транзит российского газа через Украину составляет 40 миллиардов кубометров, а до кризиса 2014 года был 120 миллиардов кубометров», — уточнил Разуваев.

    Он подчеркнул, что ГТС нельзя считать надежной, ведь ее износ очень высок. Кроме этого, за время независимости крупных инвестиций в систему не было. Как считает экономист, после запуска «СП — 2» Украина лишится последнего рычага влияния на Россию.