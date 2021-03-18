Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) принесет Украине большие убытки, написало РИА ФАН.

По его подсчетам, потери составят около трех миллиардов долларов.

«Даже сейчас транзит российского газа через Украину составляет 40 миллиардов кубометров, а до кризиса 2014 года был 120 миллиардов кубометров», — уточнил Разуваев.

Он подчеркнул, что ГТС нельзя считать надежной, ведь ее износ очень высок. Кроме этого, за время независимости крупных инвестиций в систему не было. Как считает экономист, после запуска «СП — 2» Украина лишится последнего рычага влияния на Россию.