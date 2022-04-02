Экономист оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Украины

Если Россия проиграет в специальной операции на территории Украины, следует ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины. Об этом «360» рассказал профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», — заявил он.

Экономист напомнил, что когда Советский Союз восстанавливал страну после Великой отечественной войны, американцы не потратили ни доллара в пользу СССР. Точно такая же ситуация была у Германии.

«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», — продолжил он.

Лишь уверенное и безоговорочное завершение Россией спецоперации на Украине позволит избежать изъятия арестованных активов, уверен Юденков.

«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», — заключил экономист.

Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко ранее заявил, что власти Украины рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из средств российских активов, замороженных европейскими странами. Полученные после окончания спецоперации деньги официальный Киев якобы собирается направить в фонд восстановления.