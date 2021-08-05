Экономист оценил последствия захват здания украинского правительства для страны

Украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» заявил, что захват кабмина Украины является новым этапом разрушения страны. Об этом сообщили Nation News.

Он обратил внимание на слова главы киевской нацполиции Игоря Клименко. Экономист отметил, что Клименко пытался оправдать нарушителя, ссылаясь на его боевые заслуги. По его словам, это свидетельствует о безнаказанности преступников.

«Сейчас произошел беспрецедентный, вопиющий случай — все-таки кабмин, боевая граната… Власть запустила тенденцию — любое преступление прощается, если его совершает атошник. Безнаказанность таких террористов заставляет других поверить в свою неуязвимость», — отметил эксперт.

По его словам, подобное происшествие развяжет руки другим ветеранам, которые недовольны своим положением. Специалист отметил, что в следующий раз последствия могут быть более плачевными.

Днем ранее бывший военнослужащий ВСУ Владимир Прохин ворвался в здание Кабинета министров Украины с боевой гранатой. Мужчина захватил заложников и заявил, что уже выдернул чеку. Сообщается, он входил в состав одной из националистических группировок. Однако силовикам удалось вовремя обезвредить нарушителя.