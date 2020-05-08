Экономист оценил отношение Китая к госдолгу США

«Это самая очевидная реакция китайского правительства на готовящиеся в Америке мероприятия по конфискации государственных облигаций федерального казначейства, которые принадлежат Китаю. Чтобы этого не допустить, Китай может эти активы продать. Этим же способом поступила Россия, избавившись от своих вложений в американские ценные бумаги, когда начались санкции», — пояснил Зубец.

По мнению доктора экономических наук, покупателей можно найти как в США, так и за пределами страны.

«Их может выкупить ФРС, это самый вероятный вариант. Кроме этого, на американские обязательства все еще есть спрос, и целый ряд стран продолжает инвестировать в американский госдолг. Поэтому могут возникнуть и внешние покупатели, например, среди государств Юго-Восточной Азии», — добавил эксперт.

Он обратил внимание на опасные последствия для Соединенных Штатов.

«Если инфляция будет, она будет крайне незначительной. Но для Америки главный риск тут — это не инфляция, а то, что международные инвесторы все больше разочаровываются в обязательствах американского казначейства. Раньше это был безрисковый актив, они обладали иммунитетом — их нельзя было конфисковать или заморозить. Но американцы в последнее время убивают курицу, которая несет золотые яйца. Они считают, что они обойдутся и без внешних инвесторов, и все чаще используют обязательства казначейства в качестве инструмента политической борьбы. Понятно, что крупные игроки, которые за этим наблюдают, начинают понимать, что в этих обязательствах есть серьезные политические риски. Это может привести к тому, что стоимость обслуживания американского внешнего долга будет расти. Здесь находятся основные проблемы», — резюмировал Зубец.

Ранее Министерство финансов США заявило, что государственный долг превысил 25 триллионов долларов.