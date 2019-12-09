Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов

Слушания по финансовому спору между Россией и Украиной начались в английском суде Подробнее

«Думаю, с учетом прошлых разбирательств между Россией и Украиной, у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу. Три миллиарда долларов — некий суверенный долг, и попытки Украины представить все в другом свете уже не пройдут. Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение», — отметил эксперт.

Дудчак также заявил, что у Украины мало шансов изменить решение суда Великобритании.

Ранее в английском суде начались очередные слушания по спору между Россией и Украиной.