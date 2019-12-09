  • Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов

    09 декабря 2019, 17:16

    Ольга Ситникова

    Политолог и экономист Александр Дудчак отреагировал на слушания британского Верховного суда по спору России и Незалежной. Это касается непогашенных украинскими властями евробондах на три миллиарда долларов, сообщил сайт RT.

    Слушания по финансовому спору между Россией и Украиной начались в английском суде

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    «Думаю, с учетом прошлых разбирательств между Россией и Украиной, у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу. Три миллиарда долларов — некий суверенный долг, и попытки Украины представить все в другом свете уже не пройдут. Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение», — отметил эксперт.

    Дудчак также заявил, что у Украины мало шансов изменить решение суда Великобритании.

    Ранее в английском суде начались очередные слушания по спору между Россией и Украиной.