Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов
Политолог и экономист Александр Дудчак отреагировал на слушания британского Верховного суда по спору России и Незалежной. Это касается непогашенных украинскими властями евробондах на три миллиарда долларов, сообщил сайт RT.
Слушания по финансовому спору между Россией и Украиной начались в английском судеПодробнее
«Думаю, с учетом прошлых разбирательств между Россией и Украиной, у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу. Три миллиарда долларов — некий суверенный долг, и попытки Украины представить все в другом свете уже не пройдут. Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение», — отметил эксперт.
Дудчак также заявил, что у Украины мало шансов изменить решение суда Великобритании.
Ранее в английском суде начались очередные слушания по спору между Россией и Украиной.