Экономист отреагировал на упавший ВВП Китая

Рожанковский назвал данные «ретроспективными» — «на пике кризиса в Китае, который пришелся на февраль».

«Теперь Китай уже начинает отрабатывать второй сценарий: открываются заводы и фабрики. Вопрос в том, как быстро откроются страны Запада, поскольку они являются главными потребителями товаров из Китая. Вопрос, как быстро все будут восстанавливаться. Тут много разных сценариев. В целом, есть мнение, что восстановление будет длительным, потому что молниеносно снять карантин невозможно. Проявится отложенный спрос, он даст толчок для ускорения производства», — пояснил эксперт.

Он убежден, что Вашингтон окажет влияние на развитие ситуации.

«Еще очень много зависит от позиции Дональда Трампа: будет ли он продолжать торговые войны с Китаем в ситуации, когда люди нуждаются в дешевых китайских товарах. Торговые войны вызвали достаточно серьезное падение оборотов, и уже до кризиса мировая экономика теряла порядка 0,6-0,7 процентных пункта по сравнению со своим нормальным ростом. Здесь многочисленное нагромождение факторов и предположений, на основании которых нельзя сделать точный прогноз», — заключил Рожанковский.

Ранее стало известно, что ВВП КНР сократился на 6,8% впервые с 1992 года.