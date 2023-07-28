Мир 28 июля 2023, 18:51 Экономист Островский заявил, что Китай планирует выстроить путь в Европу через Грузию

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С помощью Грузии Китай пытается открыть для себя путь в Европу. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Об этом сообщило радио Sputnik.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что страны объявят об установлении отношений стратегического партнерства.

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Островский пояснил, что Грузия нуждается в данном союзе в разы больше, чем Китай. По словам специалиста, Пекин воспринимает страну как транзитную зону, чтобы открыть себе доступ к европейским странам.

«Китай может обойтись без Грузии, а Грузии без Китая привлечь большие инвестиции будет трудно», — отметил экономист.