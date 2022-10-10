Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с отоплением в Европе | 360°

Мир 10 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с отоплением в Европе Экономист Георгий Остапкович: проблемы с отоплением зимой будут во всех странах ЕС

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Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков высказался о риске Латвии остаться без отопления зимой. В разговоре с RT его заявление прокомментировал экономист Георгий Остапкович.

Он отметил, что проблемы с обеспечением тепла могут начаться во всех странах Европы.

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«Проблемы будут во всех европейских странах, не только в Латвии. Но они знали, на что шли. Они члены ЕС, и Евросоюз так решил, значит, так оно и будет», — заявил Остапкович.

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Экономист добавил, что, согласно заявлениям властей ЕС, газовые хранилища Европы заполнены на 80-90%. На эту зиму топлива Европе должно хватить, а после этого ситуация будет зависеть от договоренностей стран с поставщиками газа.

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