Экономист Остапкович назвал причину роста цены на газ в Европе | 360°

Мир 28 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Остапкович назвал причину роста цены на газ в Европе

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Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше двух тысяч долларов за тысячу кубометров. В разговоре с RT экономист Георгий Остапкович объяснил, что это связано с аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент», — отметил он.

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Причиной последнего повышения цен могли стать повреждения труб газопровода, а также решение об ограничении по ценам на нефть и газ.

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