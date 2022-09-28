Экономист Остапкович назвал причину роста цены на газ в Европе | 360°

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Экономист Остапкович назвал причину роста цены на газ в Европе

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Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше двух тысяч долларов за тысячу кубометров. В разговоре с RT экономист Георгий Остапкович объяснил, что это связано с аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент», — отметил он.

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Причиной последнего повышения цен могли стать повреждения труб газопровода, а также  решение об ограничении по ценам на нефть и газ.

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