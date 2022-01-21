Экономист Орлова прокомментировала анонсированные Байденом санкции

Экономист Наталья Орлова в разговоре с Lenta.ru прокомментировала санкции, которыми пригрозил российским банкам президент США Джо Байден. Она пояснила, что такие санкции обернулись бы проблемами и для американских компаний и инвесторов.

Градус разногласий растет, однако США будут тянуть до последнего, прежде чем введут такие жесткие санкции. считает эксперт.

«Надо понимать, что США не могут ввести напрямую какие-то ограничения для российских компаний, они вводят такие ограничения для собственных компаний, которые уже перестают работать с российскими контрагентами. Мы все же находимся в другой юрисдикции. Так что возможные меры будут точечными с учетом интересов американских игроков», — отметила экономист.

Запрет на операции с долларом для российских банков экономист сравнила с ядерной войной.

«Всем понятно, что будет плохо, но вы же не можете каждый день жить, готовясь к ядерной войне. Это не имеет смысла», — сказала Орлова.