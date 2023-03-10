Мир 10 марта 2023, 15:53 Экономист Орлов оценил заявление Белого дома о том, что там не препятствуют торговле российской нефтью Экономист Орлов: это традиционная санкционная история, где главное — риторика

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Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил заявление Вашингтона о том, что мировые сырьевые трейдеры могут не бояться сделок с поставками российской нефти по предельной цене.

«Это традиционная санкционная история, где главное — риторика, а расхлебывать последствия приходится и самим. Шаг вперед, два шага назад. Нефть — это такой продукт, который трудно заменить, если оборудование приспособлено именно к определенному сорту», — сказал в разговоре с журналистами Орлов.

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Экономист считает, что ситуация с некоторыми санкциями в отношении России во второй половине года будет меняться.

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Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США призвала крупнейших сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти.