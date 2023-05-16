Мир 16 мая 2023, 16:26 Экономист Ордов оценил последствия возможного дефолта в США для всего мира Экономист Ордов: будет полный апокалипсис в банковской и финансовой сферах

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в разговоре с изданием «Москва 24» оценил последствия возможного дефолта в США для мира. По словам эксперта, этот процесс будет крайне болезненным для всех стран.

«Произойдет отказ от доллара, повальные неплатежи, автоматическое банкротство Европы. Полный апокалипсис в банковской и финансовой сферах со всеми вытекающими непредсказуемыми последствиями», — отметил он.

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Качество и уровень жизни снизятся практически во всех странах. Последствия американского кризиса заденут и Россию, поскольку после введения западных санкций часть финансовой системы страны отказалась отрезанной от мира, добавил экономист.

Вся политика, проводимая американцами, стала неподъемной ношей не столько для США, сколько для мировой экономики, резюмировал Ордов.